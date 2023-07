Em meio à farra das viagens, ministro de Lula vai à África

Em meio às denúncias de recebimento indevido de recursos públicos na “farra das viagens”, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, vai passar uma semana na África do Sul, em agosto

A viagem está marcada para 2 de agosto, e o retorno será no dia 7. Na Cidade do Cabo, Juscelino Filho participa da 9ª Reunião de Ministros de Comunicações dos Brics. O encontro ocorrerá entre os dias 4 e 5.

A pasta informou que a agenda de “reuniões bilaterais e compromissos acerca da missão oficial está em fase conclusiva” e será divulgada “no momento oportuno”.

O ministro Juscelino Filho está sendo investigado pela Comissão de Ética da Presidência da República por suspeita de irregularidades em suas viagens oficiais.

Ele teria o hábito de “esticar” sua permanência em cidades brasileiras e no exterior para participar de compromissos pessoais. As despesas com hospedagens, passagens e diárias são pagas com dinheiro público.

Em uma das situações apontadas nas denúncias, Juscelino Filho teria recebido R$ 3 mil por quatro diárias e meia em São Paulo. Seus compromissos oficiais, no entanto, teriam ocupado apenas dois dias.

O ministro também recebeu R$ 10 mil em diárias por quatro diárias em Portugal. Na agenda oficial, porém, apenas uma reunião estava registrada.

Após a divulgação do caso pelo Metrópoles, Juscelino também se tornou alvo de notícia-crime apresentada pelo deputado Nikolas Ferreira. O parlamentar acionou a Procuradoria Geral da República (PGR) para cobrar investigação sobre a “farra das viagens” de Juscelino