Em menos de 24 horas da subtração, Polícia Civil recupera bicicleta furtada em Paranhos e identifica o autor

Chegou ao conhecimento da Delegacia de Polícia Civil de Paranhos-MS, que no dia 31/07/2023, durante o período noturno, indivíduo identificado como N.R.B.(25 anos) teria subtraído uma bicicleta esportiva, de cor laranjada. Segundo narrado pela vítima, enquanto ela estava praticando voleibol no ginásio de esportes, o bem que estava encostado pelo lado de fora da quadra esportiva, foi subtraído sem que ninguém visse o autor.

Em posse de tais informações, as equipes de investigação iniciaram as diligências em busca do autor dos fatos, inicialmente, analisando as câmeras de segurança da quadra poliesportiva. Após trabalho investigativo, chegou à identificação do autor, residente na Vila Taquaperi.

Diante disso, os policiais civis foram até o endereço onde o suspeito reside. De imediato, o indivíduo confessou a subtração do bem, informando que havia guardado a bicicleta na casa de sua avó.

A bicicleta foi localizada e apreendida e será restituída ao seu legítimo proprietário.