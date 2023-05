Em menos de 24 horas, Polícia Civil elucida homicídio ocorrido em Ponta Porã

A Polícia Civil, por intermédio da 2ª Delegacia de Ponta Porã-MS, conseguiu elucidar, nesta sexta-feira, 19/05, um crime de homicídio ocorrido na cidade no dia anterior.

Segundo apurado, no dia 18/05, por volta das 16h, uma equipe de nivestigação da 2ª Delegacia de Polícia Civil recebeu a informação de que um cadáver foi encontrado no interior de uma kitnet localizada entre a Travessa Rodoviária e Rua Uruguaiana. A vítima foi identificada como Maurício Ribeiro da Costa, 44 anos, natural de Tacuru-MS.

Diante de tal informação, os policiais civis se dirigiram até o local, onde já se encontravam alguns populares, sendo então isolado para realização da perícia. De forma preliminar, foi possível apurar que a vítima residia junto com um outro indivíduo de nome E.V.C.M., 20 anos, sendo que este último foi ouvido logo após a situação, inicialmente, na condição de testemunha.

Após um intenso trabalho de investigação, mesclando trabalho de campo, inteligência policial e provas testemunhais, constatamos que E.V.C.M. teria pegado um celular da vítima e teria trocado por drogas, e em razão disto, a vítima teria cobrado o autor a respeito do referido aparelho, sendo possível perceber diversas contradições em seu depoimento prestado no dia 18/05.

Foram feitas diversas diligências no objetivo de elucidar o caso, principalmente conversas com moradores locais/transeuntes, e ainda busca por imagens de câmeras de segurança na região. Durante a manhã de ontem, novas testemunhas foram ouvidas.

Diante de tantas contradições, E.V.C.M. foi conduzido para a delegacia para novos esclarecimentos e após ser confrontado, cientificado de todos os seus direitos, acabou confessando o crime, alegando que golpeou a vítima durante uma discussão com dois golpes no rosto e que a vítima teria caído no chão, sendo que tal fato será confirmado após a conclusão dos laudos periciais.

Posteriormente, em novas diligências, a arma do crime, um facão, foi localizada em uma kitnet próximo ao local dos fatos, sendo apreendida e encaminhada para a perícia técnica. O autor foi preso em flagrante.

A 2ª Delegacia de Polícia de Civil reforça o compromisso em ajudar a comunidade coibindo a prática de crimes na região. Disque denúncia: (67) 99257-2285 (SIGILO GARANTIDO).