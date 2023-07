Em menos de 24 horas, Polícia Civil esclarece crime de homicídio ocorrido em Paranhos

Na data de hoje, 27/07, por volta das 05h, a Polícia Civil foi acionada para atender um local onde ocorreu a morte de um indígena (M.F.), na aldeia Potrero Guaçu, em Paranhos-MS. Imediatamente, uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da delegacia da cidade se deslocou até o endereço para fazer os primeiros levantamentos.

Ao chegar nas imediações, populares informaram que a vítima fatal (homem sem documento de identificação) estava dentro de sua residência e que durante a madrugada havia dois indivíduos junto com ele, bem como sua esposa. Os policiais foram em busca dos suspeitos citados, que foram conduzidos à delegacia para prestarem esclarecimentos.

A esposa da vítima fatal, ouvida em declaração, confirmou que ambos os suspeitos foram os responsáveis pelo homicídio ocorrido na aldeia. A testemunha ocular informou que estava discutindo com seu companheiro, durante o evento, sendo que, em determinado momento, entraram em vias de fato.

Segundo o apurado, um dos suspeitos, munido de arma branca, juntamente com outro indivíduo, intervieram para apartar a discussão, entrando em luta corporal, tendo um deles dado um golpe de faca que atingiu a região do peito e o outro golpeou na região do braço, levando a vítima a óbito.

Por fim, apurou-se também que a vítima fatal é padrasto de um dos suspeitos.

A Polícia Civil reforça seu compromisso de Servir e Proteger a sociedade sul-mato-grossense.