Em menos de 24 horas, Polícia Militar de Casa Verde recupera veículo furtado em Nova Andradina

Nova Andradina (MS) – O 8º Batalhão de Polícia Militar, “Guardião do Vale do Ivinhema” através da equipe de Radiopatrulha de Casa Verde recuperou na tarde de quinta-feira (11), um veículo Fiat Uno branco que tinha sido furtado na noite anterior em Nova Andradina.

A equipe de Radiopatrulha de Nova Andradina realizava rondas ostensivas e preventivas quando foi acionada para deslocar em uma estrada que passa pela lagoa do arroz, no Assentamento Teijin pois no local havia um veículo abandonado.

Ao chegar no local informado, a equipe policial constatou que o veículo estava abandonado. Ao efetuar a consulta no sistema policial, foi localizado uma ocorrência de furto registrada na data de 10/05/2023.

Diante dos fatos, o veículo foi levado até o Grupamento da Polícia Militar, onde foi feito contato com o proprietário do veículo para comparecer posteriormente na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina para as providências.

Assessoria de comunicação Social do 8º BPM

“O Guardião do Vale do Ivinhema”