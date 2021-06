No próximo dia 30, o presidente Jair Bolsonaro desembarca em Mato Grosso do Sul e estará com o seu braço direito no Estado, o deputado estadual Coronel David (sem partido), no ato da entrega de radar de vigilância do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) para reforço da segurança na fronteira, em Ponta Porã. Esta é a segunda vez que Bolsonaro vem ao Estado em menos de dois meses. “Será mais uma ação do presidente no reforço da segurança do nosso espaço aéreo e isso vai auxiliar no combate ao tráfico de armas e drogas na região de fronteira”, enfatizou o deputado estadual. Conforme a FAB, estes radares identificam aeronaves voando em baixa altura e, com isso, aumentam a capacidade de detecção de tráfegos não autorizados ou de emprego ilícito.

Não é de hoje que o Coronel David defende aumento dos investimentos para reforço da segurança na faixa de fronteira. Com seus quase 30 anos dedicados à Segurança Pública do Estado ele explica que, “não adianta fazer operações grandiosas no Rio de janeiro, em São Paulo ou em outros locais do Brasil sem a preocupação de ‘fechar’ as fronteiras e impedir a entrada de drogas e principalmente de armas que levam a ações de grupos organizados contra o estado e contra população”. Bolsonaro também compartilha desse entendimento. No início do ano, o presidente liberou R$ 43 milhões para efetivação da Reestruturação da Segurança em Mato Grosso do Sul. Este plano foi entregue nas mãos do presidente pelo deputado estadual Coronel David, a pedido do governador do Estado.

Visitante Ilustre

Mato Grosso do Sul faz parte da vida de Bolsonaro que viveu por três anos em Nioaque, onde atuou como tenente do Exército Brasileiro. Esse é um dos motivos pelo qual Bolsonaro é sempre bem recebido em território sul-mato-grossense. “Nosso Estado é a casa dele”, declara o Coronel David. No último dia 14 de maio, Bolsonaro esteve em Terenos para a entrega de títulos de propriedades rurais. Na ocasião, ele foi recebido pelo Coronel David que esteve no evento representando a Assembleia Legislativa.