Com exatos três meses e 16 dias, Mato Grosso do Sul já aplicou 770.733 doses de vacinas contra a Covid-19. Com isso, o Estado já usou 84,1% do total de unidades de imunizante que recebeu do Ministério da Saúde em 17 lotes.

São 551.352 primeiras doses aplicadas em MS, sendo que o número é 83% do total que o Estado recebeu. Foram 664.163 doses enviadas e com a quantidade aplicada, 69,67% do grupo prioritário já foi parcialmente imunizado contra a Covid-19.

Então, 219.381 já foram imunizados com a segunda dose e estão completamente vacinados. Para isto, o Estado usou 87,26% das 251.417 unidades que foram enviadas para o reforço da vacina.

Assim, 27,72% dos grupos de risco para o coronavírus já foram completamente vacinados em MS. Se considerarmos toda a população do Estado, mais de 2,8 milhões de pessoas, 19,63% delas já foram vacinadas com a primeira dose.

Então, se formos além e considerar as segundas doses aplicadas, vemos que 7,81% dos sul-mato-grossenses já foram completamente vacinados. Nos últimos 30 dias, MS aplicou 180.616 primeiras doses e 111.186 reforços dos imunizantes. Assim, a média diária de vacinação é de 9.727 pessoas.