Desde 18 de janeiro, Mato Grosso do Sul vacina contra a Covid-19 e 397.956 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose até esta terça-feira (13). O Ministério da Saúde alertou que 24.789 pessoas do Estado que deveriam tomar a segunda dose do imunizante perderam o prazo. O levantamento da quantidade de pessoas que já podem tomar a segunda dose foi publicado pela Pasta. Assim, esses 24,7 mil cidadãos são os imunizados com a Coronavac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan.

O tempo de janela da Coronavac é de 28 dias. No Estado não foram apontadas pessoas vacinadas com a Astrazeneca que devem tomar a segunda dose. A vacina produzida no país pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) possui janela de 84 dias. Assim, o Ministério destaca que quem não conseguiu se vacinar dentro do prazo estipulado, deve procurar os pontos de vacinação. Mesmo com atraso é preciso tomar o reforço da vacina, para melhorar a eficácia dela.

A coordenadora do PNI (Programa Nacional de Imunizações), Francieli Fantinato, destaca que quem perdeu o prazo deve procurar a segunda dose. “Quem atrasou e não conseguiu ir com 28 dias de intervalo da Coronavac, ou aquelas que não conseguiram ir com 84 dias da vacina AstraZeneca, devem comparecer para completar o esquema”.