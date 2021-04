Um bebê de 1 ano e uma criança de 2 anos foram resgatados por policiais da cidade de São Gabriel do Oeste a 133 quilômetros de Campo Grande depois de serem abandonadas trancadas em casa pela mãe. O caso foi divulgado nesta terça-feira (27).

Informações são de que a polícia foi chamada por volta das 23 horas de segunda-feira (26) quando vizinhos ouviram choros e gritos das crianças. Quando os militares chegaram a residência tiveram de arrebentar os cadeados para entrar na casa.

Ainda de acordo com informações passadas para o site Idest, as crianças estavam seminuas e tremendo de frio. Elas foram vestidas pelos policiais que acionou o Conselho Tutelar. A mãe chegou a casa quando as crianças eram levadas.

Ela disse que havia ido até o serviço do ex-marido para pegar dinheiro para comprar leite para os filhos. A mulher foi detida e pode responder pelo crime de abandono de incapaz e perder a guarda das crianças.