Em Mundo Novo, Polícia Civil apreende mais de 1 tonelada de agrotóxico

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Mundo Novo apreendeu, na noite desta sexta-feira, 1.030 kg de inseticidas Solar 75 WG. O o valor aproximado do carregamento é de meio milhão de reais.

Em posse de informações de que um veículo Fiat Toro sairia da linha internacional carregado com produtos ilícitos e adentraria no perímetro urbano de Mundo Novo, os policiais civis realizaram monitoramento em ponto estratégico, nas proximidades de uma estrada vicinal próximo a Cooperativa Coopagril. Em dado momento, foi possível avistar um veículo com as características mencionadas, transitando em alta velocidade.

Foi dada voz de parada na tentativa de abordagem, mas o motorista não obedeceu e fugiu em alta velocidade pelas ruas da cidade. Os policiais civis realizaram o acompanhamento tático, quando o condutor saltou do veículo ainda em movimento e saiu correndo para área rural, não sendo possível sua captura.

Ao vistoriar o carro, foi encontrado o inseticida, que foi devidamente apreendido. Diante dos fatos, foi confeccionado o Boletim de ocorrência, que será encaminhado ao órgão competente.

As investigações continuam para identificar a autoria e melhor apurar os fatos.