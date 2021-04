Naviraí (MS) – Na noite de terça-feira (06), por volta das 22h, uma equipe de Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar, durante policiamento preventivo e ostensivo pelas ruas do centro da cidade, avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta, em fundada suspeita. Foi dada ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos (sirene e giroflex), entretanto o condutor desobedeceu e empreendeu fuga, sendo acompanhado por três quadras, quando virou em uma rua, parou em frente à uma residência, abandonou a motocicleta e correu para dentro da casa.

A equipe de Força Tática, ante a fundada suspeita, entrou na residência e encontrou 03 (três) indivíduos que faziam o uso de drogas no local. Foi realizada a abordagem padrão e os indivíduos foram identificados como 03 (três) adolescentes. Em buscas no local, foi encontrada uma bolsa tipo pochete contendo R$ 488,20 (quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) em dinheiro trocado e 06 (seis) porções de maconha, pesando 138g (cento e trinta e oito gramas), escondidas dentro de uma bota de borracha. O condutor da motocicleta não foi encontrado no local.

Ao serem questionados sobre a propriedade da droga, os adolescentes informaram que seria de um amigo e, perguntados sobre o condutor da motocicleta, alegaram não conhecer. Diante dos fatos, os adolescentes, o dinheiro, a droga e a motocicleta foram apreendidos pela equipe de Força Tática. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o caso.