Naviraí (MS) – No dia 21 de Novembro, policiais militares lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, recuperaram 02 (dois) veículos produto de roubo/furto.

Durante a manhã de domingo (21) por volta das 07h, chegou ao conhecimento dos policiais via telefone de emergência (190), que havia uma motocicleta abandonada na saída da cidade, no final do loteamento Residencial Jardim Itália. De posse da informação, uma guarnição deslocou até o local e encontrou a moto CG 150 Titan Honda de cor vermelha. Em checagens aos sistemas policiais foi constatado que a motocicleta havia sido furtada na madrugada do mesmo dia.

Por volta das 16h do mesmo dia uma guarnição foi acionada pelo proprietário de uma caminhonete que acabara de ser furtada. A equipe prontamente iniciou as buscas pelo veículo e lograram êxito em encontrá-lo na Rua Guaranis. A caminhonete, uma Ford/Ranger de cor branca, estava abandonada. Ante os fatos apresentados, os veículos recuperados foram encaminhados pelas equipes policiais.