A Polícia prendeu nesta manhã de quinta-feira (15) um homem por pornografia infantojuvenil, em Naviraí. Ação contou com o apoio da DEPCA e da Delegacia Regional de Naviraí. A prisão foi realizada durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar. Com o acusado foi apreendido grande quantidade do material ilícito, em aplicativos a ele vinculados. Além disso, constatou-se que ele participava de vários grupos de um aplicativo de celular, em que eram disponibilizados materiais de pornografia infantojuvenil. Ele foi preso em flagrante pelo crime de pornografia infantil. A ação é um desdobramento da Operação Sentinela, desenvolvida permanentemente pela DEPCA, para a repressão de pornografia infanto-juvenil praticada em meio virtual.