Em noite inspirada, Atlético-MG goleia Cuiabá por 4 a 0 fora de casa

Virou passeio! O Galo venceu o Cuiabá na Arena Pantanal por 4 a 0 em noite mágica do time mineiro nesta quarta (10) em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida foi marcada por gols de craques do time comandado pelo argentino Eduardo Coudet. No primeiro tempo, Hyoran abriu o placar de dentro da área aos 13 minutos.

Com um pênalti sofrido por ele mesmo no início do segundo tempo, Hulk marcou o segundo, aos 5 minutos.

Pavón e Paulinho completaram a vitória para o Atlético-MG fora de casa.

