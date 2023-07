Em nome da Câmara dos Deputados, Rodolfo Nogueira homenageia DOF

Na manhã desta terça-feira (04) o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) participou da solenidade dos 36 anos do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), na oportunidade, o parlamentar entregou ao Comandante Everson Rozeni moção de congratulação. A moção é de autoria de Nogueira e foi aprovada na Câmara dos Deputados.

“Quero parabenizar a todos os dofianos pelo serviço prestado ao Mato Grosso do Sul e ao nosso Brasil”, declarou Nogueira, durante a solenidade.

A admiração do deputado pela corporação não é de agora, em 2018 o parlamentar levou os então deputados federais Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro para conhecerem as repartições do DOF de Dourados. Após ser eleito presidente, Bolsonaro destinou recursos na casa de R$ 43 milhões para investirem na segurança do Estado de Mato Grosso do Sul.

“DOF foi criado quando eu tinha 14 anos, vimos a corporação ser instalada e na época do coronel Adib, vagabundo não se criava, a DOF sempre esteve a disposição da população de bem e colocando pânico em vagabundo”, declarou Nogueira.

Ainda durante seu discurso na solenidade, o deputado disse que vai continuar articulando recursos para a segunda do MS e finalizou dizendo que “a bandidagem treme quando vê uma viatura do DOF”.