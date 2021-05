A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de roubo e com sinais de adulterações e prendeu dois homens, na manhã de sábado (15), em Nova Alvorada do Sul (MS).

O veículo, modelo WV Polo, foi abordado no km 240, da BR-267, por policiais rodoviários federais e era ocupado por dois homens. Após vistoria, os policias identificaram sinais de adulteração nos documentos e no veículo e constataram que havia registro de roubo/furto, além de placas falsas. Os dois homens foram detidos e encaminhados, juntamente com o veículo, para a Polícia Federal de Dourados (MS).