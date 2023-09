Em nova parceria com Nioaque, Estado destina recursos para pavimentação do bairro Santa Amélia

A obra de drenagem de pavimentação com lajota sextavada no bairro Santa Amélia, em Nioaque, vai receber recursos do Governo do Estado. Nesta semana, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) firmou convênio de R$ 816.236,77 para a ação de infraestrutura urbana no município.

O recurso estadual será repassado em quatro parcelas e será contrapartida para a continuidade da obra, iniciada através de parceria da Nioaque com o Governo Federal, através do Ministério das Cidades.

Conforme o projeto, vão receber as melhorias as ruas Danilo Velotides Palaoro, Walfrido Nogueira, Orides M. de Souza, Daniel Vicente Pio e Felipe Delgado. Ao todo são 837 metros de vias.

Mais investimentos

Também nesta semana, a Agesul, autarquia de obras vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), divulgou nas edições 11.266 e 11.267 do Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS) o contrato para a obra de construção do campo Zé Tabela – Saldo Remanescente, em Dourados (R$ 1,3 milhão) e lançou as seguintes licitações:

Elaboração de projeto executivo de engenharia para implantação de Aeródromo no Pantanal da Nhecolândia, em Corumbá;

Reforma da entrada de energia elétrica nas unidades penais de Aquidauana, Jardim, Coxim e Cassilândia;

Elaboração de projeto executivo de engenharia para ampliação e restauração da PPD (Pista de Pousos e Decolagem), Taxiway e pátio do Aeroporto Santa Maria (SSKG), em Campo Grande;

Elaboração de projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação, inclusive obras de artes especiais, da MS-040, entre Santa Rita do Pardo e Brasilândia, com extensão aproximada de 39,10 quilômetros.

Bruno Chaves, Comunicação Seilog

Foto: Chico Ribeiro