Em nova pesquisa, Adriane Lopes aparece na frente e se consolida como candidata a reeleição em Campo Grande

Nesta segunda-feira (24), foi divulgada a pesquisa Ipems/Correio do Estado. Nela, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), aparece em primeiro lugar na disputa, com 26,17% das intenções de voto.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes aparece em primeiro lugar na disputa de uma possível reeleição com 26,17% das intenções de voto, em pesquisa Ipems/Correio do Estado, divulgada nesta segunda-feira (24). A atual chefe do executivo municipal segue se consolidando como candidata à reeleição, com um trabalho feito com compromisso e responsabilidade com os munícipes da Capital.

“Essa é mais uma pesquisa que ressalta o resultado de um trabalho que estamos desenvolvendo há pouco mais de um ano e três meses. Um trabalho feito com compromisso, responsabilidade e dedicação aos projetos, e todos os campo-grandenses, assim é pautada a nossa gestão. Nosso projeto prioritário é o desenvolvimento econômico, além de possibilitar oportunidades aos moradores que aqui moram. Recentemente lançamos projetos de revitalização das unidades de Saúde e Escolares, além de recuperação em vias e pavimentação em diversas regiões”, garantiu a prefeita, Adriane Lopes.

Segundo reportagem do Correio do Estado, a pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 19 de julho deste ano, em Campo Grande. Foram entrevistadas 400 pessoas, e a margem de erro é de 4,9 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Ainda de acordo com a publicação, o grau de confiança do levantamento é de 95%, o que significa que, a cada 100 levantamentos semelhantes que forem feitos no mesmo universo eleitoral e com a mesma amostragem, em 95 deles o resultado será muito semelhante.

Gestão

Adriane Lopes foi empossada prefeita de Campo Grande em ato na Câmara Municipal, em 4 de abril de 2022. Ela ocupava o cargo de vice e assumiu o lugar de Marquinhos Trad, que renunciou ao cargo, conforme documento entregue à Casa de Leis.

“Para ser Prefeita, me capacitei e entendi que o meu papel como gestora é servir as pessoas da nossa cidade. Tenho me dedicado para fazer o melhor e fazer entregas que as pessoas têm nos reivindicado. Para que isso seja possível, tenho ouvido diariamente as lideranças dos bairros, os moradores e comunidade em geral, porque a nossa gestão é participativa e pautada no diálogo, com todos, sem excessão”, garantiu Adriane Lopes.

Os cargos de liderança na gestão da Prefeita Adriane Lopes são ocupados majoritariamente por mulheres. Mas ela defende que as mulheres vieram ombrear com os homens e juntos realizaram um trabalho em prol das pessoas da Capital.

“Em nossa gestão, a maioria dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. São essas que trabalham com o peso da responsabilidade de cuidar de todas as formas de vida. Tenho dito por onde passo que nós mulheres não estamos para disputar com homens e sim ombrear. Estamos abrindo espaços para que outras ocupem o lugar que queiram estar, seja na advocacia, gestão pública ou até empresariado”, acrescentou.

Já foram lançados pela atual chefe do executivo Municipal projeto inovadores como Juntos Pela Escola, que irá revitalizar as 206 unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme); Aprender mais na Reme, que proporciona reforço escolar no contraturno, para recuperação dos alunos pós-pandemia; além do RecuperaCG, que intensificou as ações de tapa-buraco, manutenção e revitalização de locais que há anos sem ações.

“Investimos R$ 40 milhões para revitalização de todas as escolas da Reme. Lançamos esse projeto em abril e neste período já entregamos nove unidades. Isso é importante, porque há espaços que estão há mais de 20 anos sem uma mão de tinta. Há escolas também sem acessibilidade, que a partir do programa passarão a atender todas as crianças”, disse a Prefeita.

Capital das Oportunidades

Neste mês, após diversas tratativas com empresários e lideranças da América do Sul, Adriane foi convidada a almoçar com o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña. Foram tratados assuntos como a Rota Bioceânica, novos negócios e relações comerciais com o país vizinho.

Na mesma semana, uma comitiva chilena formada por empresários e políticos, inaugurou um Escritório Comercial da Corporação de Desenvolvimento da Região de Tarapacá. O espaço foi aberto para alavancar as negociações e trocas comerciais entre Brasil e Chile.

A capital de Mato Grosso do Sul é vista como um hub logístico com as Rotas de Integração Latino-Americana que estão sendo desenvolvidas.

“As tratativas ocorreram a partir de visitas à Campo Grande. Nós atendemos por diversas vezes as autoridades em nosso escritório, que funciona como facilitador e aproximador de novos negócios para nossa cidade. Com essa inauguração, Campo Grande se consolida como a Capital da Rota Bioceânica”, garantiu.

Currículo

Adriane tem 43 anos, é natural de Grandes Rios, interior do Paraná, mas mudou-se para Campo Grande com a família quando ainda tinha 9 anos. É graduada em Direito e Teologia, pós-graduada em Administração Pública e Gerência de Cidades. Também é Coach e Leader Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC).

Ela começou a trabalhar com a venda de sorvetes para pagar a faculdade de Direito, advogou, trabalhou na Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) durante quatro anos. Também desenvolveu vários projetos sociais. Foi eleita vice-prefeita por dois mandatos e é casada com o deputado estadual Lídio Lopes, com quem tem dois filhos.

É a primeira mulher a chegar ao comando da prefeitura numa eleição pelo voto direto. Antes dela, Nelly Bacha já esteve à frente da administração municipal em 1983, quando era presidente da Câmara Municipal e foi nomeada para a prefeitura pelo então governador Wilson Barbosa Martins.