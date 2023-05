Em Paranaíba, Polícia Militar prende homem por dirigir embriagado e por pertubação do sossego.

Na noite de sexta-feira (28), um homem perturbava funcionários de um mercado e acaba sendo localizado pela Polícia Militar enquanto dirigia bêbado um veículo automotor em vias pública de Paranaíba.

Funcionários de um supermercado localizado na Rua Antônio Garcia de Freitas acionaram a Polícia Militar informando que um cliente havia ligado no estabelecimento alegando ter sido enganado na aquisição de um produto, que durante a conversação pelo telefone ele teria ofendido e ameaçado a atendente. Que logo em seguido o homem fora no supermecado e em visível estado de embriaguez teria jogado o produto no balcão, proferido injúrias e deixado o local. As esquipes policiais militares realizaram diligências em busca do cidadão e quando retornavam ao supermercado, avistaram o homem estacionando um veíuculo nas proximidades e indo novamente em direção ao estabelecimento, onde foi abordado pelos policiais. Foi constatado que ele possuia sinais nótorios de embriaguez alcoólica. Os policiais militares confeccionaram um termo de constatação de embriaguez o encaminharam para a delegacia por ter sido flagrado embriagado dirigindo veículo automotor.