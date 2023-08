Em parceria com a Prefeitura, Defensoria Pública formaliza doação de ônibus para atendimento itinerante da Subea

A Prefeitura de Campo Grande assinou nesta terça-feira (01), o ato da entrega da doação de um ônibus que vai atender diretamente a Subsecretaria de Bem-estar Animal (Subea). O veículo doado pela Defensoria Pública do Estado deve por em prática o atendimento itinerante veterinário nos bairros da Capital.

“É com grande alegria que recebemos a doação desse ônibus, veículo que será utilizado para consultas veterinárias nas regiões periféricas de Campo Grande, onde muitas vezes, as pessoas não tem condições de levar seus pets para esse tipo de atendimento. Agradecemos o olhar sensível da Defesoria Pública, que destinou esse benefício diretamente a Subea para atender as comunidades da Capital”, disse a prefeita Adriane Lopes.

A previsão de entrega é para até o final deste mês, em comemoração aos 124 anos da Capital. Segundo dados do censo populacional de cães e gatos domiciliados em Campo Grande, realizado pelo Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em 2023 são mais de 310 mil pets, entre cães e gatos, além de mais de 12.500 em situação de abandono. Os dados são elaborados meidante a estimativa de 4%, de acordo o Instituto Pet Brasil/2018.

“O atendimento itinerante, além de atender a população que nem sempre consegue trazer o seu animal até a Subea por conta de transporte, questões financeiras e horários, também vai trabalhar como forma de profilaxia, prevenindo situações mais graves que posteriormente, pode precisar de uma intervenções mais complexas”, aponta Ana Luiza Lourenço – Subsecretaria Municipal de Bem-estar Animal.

Para o defensor público-geral, Pedro Paulo Gasparini, o trabalho de intersetorialidade contribui em promoção para mudanças de postura por parte de componentes dos órgãos públicos. “As ações intersetoriais em saúde são compreendidas como uma relação da sociedade a fim de buscar resultados mais eficazes e sustentáveis que o setor saúde teria sozinho”.

Na ocasião, Prefeitura e Defensoria Pública também assinaram termo de doação de móveis e mobílias para a Guarda Civil Metropolitana (GCM), sendo 09 condicionadores de ar de 18.000 Btu´s, 03 condicionadores de ar de 24.000 Btu´s, 20 cadeiras giratórias espaldar alto, 25 cadeiras giratórias espladar médio e 50 cadeiras fixas.