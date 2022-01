Neste sábado (15), a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) inicia a força-tarefa da Secretaria de Estado de Saúde (SES) com o Drive-thru de Testagem de Covid-19, com funcionamento das 8h às 18h. A amostra será coletada por meio de Teste Rápido Antígeno e a recomendação é que o exame seja feito até o 7º dia do início dos sintomas.

No drive-thru, serão permitidos apenas veículos automotores de quatro rodas. Com a parceria, serão ofertados 600 testes de coronavírus gratuitos por dia para a população campo-grandense. O cadastro ocorre pela plataforma.

Após realizar a sua coleta, o resultado será emitido no mesmo dia e disponibilizado aos pacientes, via SMS e e-mail, no celular e no endereço eletrônico cadastrados no ato de agendamento, ou pelo link https://www.saude.ms.gov.br/exame-covid-19, que pode ser acessado pelo CPF ou código de agendamento do paciente.

O Teste Rápido Antígeno para Covid-19 tem como objetivo identificar a infecção atual em indivíduos e é indicado para pessoas com sinais ou sintomas da Covid-19, pessoas assintomáticas que tiveram contato com um caso positivo e pessoas com viagem marcada para o exterior. É indicado para adultos sem limite de idade e crianças a partir de 12 anos.

A iniciativa ocorre devido à alta de casos de Covid-19 na última semana de dezembro e primeiras semanas de janeiro, que tem movimentado as unidades hospitalares e preocupado a população. O crescimento do número de pessoas acometidas pela doença ocorre, ainda, em paralelo a um surto do vírus Influenza em Mato Grosso do Sul.

O atendimento estará disponível para todos os cidadãos campo-grandenses, beneficiados ou não pelo plano de saúde da Cassems, desde que tenham realizado o agendamento prévio pelo sistema da Secretaria de Estado de Saúde.

De acordo com a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, a Caixa dos Servidores é comprometida com a saúde dos cidadãos campo-grandenses. “Entendemos que estamos em um momento ímpar e que temos imensa responsabilidade social. Então, atendemos ao chamado de parceria com o governo estadual e cedemos o nosso espaço e alguns dos nossos profissionais para testar a população em um drive thru com capacidade para coleta simultânea, com seis estações”.

Cassems contra a Covid-19 e a Influenza

Além de contribuir com a força-tarefa da SES, a Cassems trabalha com seriedade e agilidade para atender os beneficiários que apresentaram sintomas respiratórios nas últimas semanas. Para lidar com essa demanda de pacientes, o plano de saúde tem desenvolvido algumas iniciativas que levam mais segurança e acolhimento. Uma delas é o hospital de campanha, para atendimentos na Unidade Hospitalar de Campo Grande, que colabora para separar pacientes com e sem sintomas gripais nas entradas da unidade hospitalar. A tenda conta com 5 consultórios e, ainda, um drive-thru para a realização de testes para Covid-19 e Influenza.

Ainda, nesta segunda-feira (10), a Cassems reabriu o Disque Dúvida de Sintomas Respiratórios para beneficiários, canal exclusivo para dar orientações sobre como proceder ao manifestar sintomas gripais. O serviço telefônico conta com uma equipe de profissionais de saúde no atendimento, pelo telefone 3309-5478, que funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. Assim, é possível evitar que pacientes se desloquem até uma unidade de saúde sem necessidade.