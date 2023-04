Em parceria com empresa de biotecnologia, Elanco coloca minilaboratórios em fazendas para análise automatizada da mastite

Projeto-piloto contempla dez fazendas leiteiras em vários estados do Brasil

A Elanco Saúde Animal, segunda maior empresa do mundo no setor e terceira no Brasil, em parceria com a OnFarm Rúmina, empresa especializada em soluções digitais para a pecuária, implementou o projeto piloto que oferece, inicialmente a dez fazendas leiteiras nacionais, o SmartLab OnFarm, recurso de análise microbiológica para o controle da mastite na própria fazenda, de forma ágil e segura.

O conjunto composto pelo SmartLab, aplicativo e placas de análise OnFarm permite, por meio de inteligência artificial, que o produtor, ao detectar visualmente indicativos de mastite, faça o diagnóstico preciso, confirmando se é ou não um caso positivo e, se for, qual é o agente causador e o melhor protocolo a ser aplicado.

“Esse tipo de solução é exatamente o que a Elanco procura oferecer ao produtor: tecnologia que traz a ciência para dentro das fazendas, proporcionando aumento de produtividade, mais controle do rebanho, bem-estar aos animais e o uso inteligente de antimicrobianos”, afirmou Fernanda Paparotti, coordenadora de marketing de leite da Elanco.

Além de ter o objetivo de proporcionar um melhor cuidado com a saúde e o bem-estar dos animais e aumentar a produtividade da fazenda, o projeto também tem o intuito de conscientizar sobre o uso consciente de antimicrobianos, já que o diagnóstico aponta se é necessário ou não medicar o animal. Com isso, segundo dados da OnFarm Rúmina, o uso de antibióticos pode ser reduzido em até 50%.

“Nos últimos anos, o sistema OnFarm Rúmina ajudou mais de 3 mil produtores no Brasil e na América Latina a evitar o descarte de mais de 13 milhões de litros de leite por meio do uso inteligente de antimicrobianos, contribuindo para a melhora da rentabilidade do produtor” diz Gabriel Toledo, diretor de marketing e vendas da OnFarm Rúmina.

O projeto-piloto tem a duração inicial de seis meses e, neste momento, já conta com a distribuição de 10 minilaboratórios em propriedades leiteiras em vários estados do Brasil, além da entrega periódica de placas para que o produtor, mediante treinamento, possa realizar as análises sem ajuda externa.