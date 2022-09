A Prefeitura Municipal de Campo Grande abre a semana com oferta de 1.400 oportunidades de trabalho para o Grupo Pereira. De hoje até a sexta-feira (23), a Fundação Social do Trabalho irá realizar ações especiais para contratação imediata destinada às novas lojas do Grupo, que serão inauguradas, em breve: Comper Itanhangá e Fort Atacadista (onde era o Macro).

A ação, que começou nesta segunda-feira (19) no CRAS Teófilo Knapik no Bairro Tiradentes, terá uma semana de atendimentos; na terça (20), o atendimento será na CRAS Carlinda Pereira Contar no Bairro Nossa Senhora Aparecida; já na quarta (21), os moradores da região do Jardim Noroeste vão poder participar da ação, que vai acontecer no CRAS do Bairro; na quinta (22), será no CRAS Margarida Simões Correia Neder no Bairro Estrela Dalva (Jardim Futurista); e o último dia, na sexta-feira (23) será no CRAS do Bairro Vida Nova. Os atendimentos acontecem das 8h às 14h.

O Grupo está com vagas disponíveis em diversas áreas como operador de caixa, repositor, auxiliar de perecíveis, auxiliar de prevenção, promotor de cartão, cozinheira e vagas específicas como barista, pizzaiolo, padeiro, açougueiro, peixeiro entre outras. Muitas oportunidades não exigem experiências, e em sua grande maioria a escolaridade exigida é ensino fundamental completo.

Os interessados precisam levar seus documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência. Quem ainda não possui carteira de trabalho, a Funsat estará emitindo o documento, para isso é necessário que o candidato tenha um e-mail ativo em seu nome.

Neste ano a ação da Funsat já realizou 19 edições e atendeu 1.462 pessoas.

A Fundação divulga diariamente vagas de emprego, que estão disponíveis no site https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS). Se o candidato não possuir cadastro, é necessário que o mesmo compareça na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.