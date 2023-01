O deputado estadual Coronel David (PL) e marcou presença na troca de comando da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul nos dias 25 e 26 de janeiro. Na ocasião, ele reforçou seus compromissos com a segurança pública e desejou sucesso aos novos comandantes em MS.

“Em mais uma passagem de Comando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, parabenizo o ex-Comandante Coronel PM Marcos Paulo Gimenez pelo trabalho de excelência realizado em prol da segurança pública e da nossa sociedade, e desejo sucesso ao novo comandante Coronel PM, Renato dos Anjos Garnes, que assume a grande e honrosa missão de fortalecer a nossa instituição em Mato Grosso do Sul. Desejo sucesso também ao novo comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel BM Frederico Reis Pouso Salas, e deixo aqui meus cumprimentos ao meu amigo e ex-comandante Coronel BM Hugo Djan Leite, por seu empenho a frente da corporação”.

Coronel David também enfatizou que seu mandato como deputado está à disposição para continuar a luta por melhorias às corporações. “Já fui comandante geral da PM e sei a importância deste trabalho. Agora estou na Assembleia Legislativa e continuo no compromisso de buscar melhorias e mais infraestrutura aos nossos militares de MS. Contem sempre com o meu trabalho enquanto deputado estadual”, finalizou David.