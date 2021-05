Ponta Porã (MS) – Durante a Operação Hórus, desencadeada pela SEJUSP/MS e pela Secretaria Nacional de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério de Justiça e Segurança Pública, a Polícia Militar Rodoviária de Ponta Porã apreendeu nesta quinta-feira (29), 415 (quatrocentos e quinze) quilos de maconha e mais 20 (vinte) quilos de “skunk”, droga conhecida como “supermaconha”.

A equipe da PMR efetuava fiscalização de rotina em frente a Base Operacional do Aquidabã nesta quinta-feira, quando por volta de 13:00 horas os policiais observaram que um veículo Gol com placas do Estado de SP, ao perceber que seria abordado, fugiu pela estrada de chão paralela a Base, sendo que em alguns km a frente o condutor perdeu o controle direcional do veículo, caindo em um barranco, momento em que o condutor, um jovem de 28 anos, tentou empreender fuga a pé, sendo prontamente alcançado e detido pelos militares.

No interior do veículo foi localizada quase meia tonelada de drogas, segundo relato do autor, o veículo carregado com a droga foi entregue a ele na saída de Ponta Porã/MS e que o destino da droga seria a cidade de Ribeirão preto/SP, que receberia pelo transporte a quantia de mil reais.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado juntamente com o veículo e a droga para a Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã/MS para as devidas providências que o caso requer.