Ponta Porã (MS) – Na manhã de domingo (6) uma Equipe Policial Militar de Ponta Porã realizava patrulhamento ostensivo preventivo na região sul, quando por volta das 11h50, na Rua Ceara, no bairro da Mooca foi avistado um veículo Fiat/Palio, com placas do Paraguai e com os vidros totalmente escuro, levantando suspeita.

Diante disso foi efetuada a abordagem ao veículo, no interior foi constatado dois (2) fardos de jaquetas de origem estrangeira sem a documentação alfandegaria, durante a abordagem ao veículo apareceu no local um homem de 47 anos informando ser o proprietário da mercadoria. Diante dos fatos, a mercadoria foi apreendida e encaminhada até à Receita Federal de Ponta Porã.