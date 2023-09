Em posse na Aeagran, Barbosinha reforça força do agronegócio

“Mato Grosso do Sul foi o terceiro estado do Brasil que mais gerou vagas no agronegócio no ano passado e este é um segmento que tem crescido em todo o país, graças à força de profissionais como os agrônomos e o grupo da Engenharia que reforça a atuação da nossa Aeagran e do Crea no Estado”.

A saudação, do vice-governador Barbosinha, destacou a importância da realização do 36º Encontro Estadual de Integração Agronômica, realizado em Dourados no final de semana e que culminou com a posse da nova diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos da Grande Dourados, sábado (9) à noite, no Clube Indaiá.

Durante o ato, o novo presidente da entidade, Bruno Cezar Álvaro Pontim, que assumiu pela segunda vez a missão, destacou o apoio recebido do Governo do Estado para reunir profissionais de Dourados e região, e do vizinho Departamento de Amambay, no Paraguai, reforçando a integração agronômica.