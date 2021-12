Uma equipe da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar recuperou um veículo que havia sido roubado poucas horas antes, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. O roubo aconteceu próximo a Avenida Marques de Pombal, quando a vítima parou para pedir informações e três indivíduos começaram a agredi-lo, tomando o veículo. Após diligências no bairro a Guarnição PM encontrou o veículo, em uma residência próximo ao local do roubo, sem as placas, sendo feita a identificação através do número do chassi. O carro foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil para providências cabíveis.