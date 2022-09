O vereador Dr. Victor Rocha (PP) participou da Audiência Pública de Prestação de Contas da Prefeitura de Campo Grande, realizada na Câmara Municipal na segunda-feira (26). Na oportunidade o parlamentar progressista defendeu que o planejamento financeiro da Santa Casa seja realizado por doze meses, visto que atualmente o contrato com o executivo tem sido realizado mês a mês.

“Nossa defesa é para que o contrato entre a Prefeitura de Campo Grande e a Santa Casa seja estipulado por doze meses, pois só assim há como a instituição fazer o planejamento de suas ações, assim como acontece com a Lei Orçamentária Anual (LOA) onde são estimadas as receitas e fixadas as despesas do governo municipal. Seria importante essa continuidade para garantir a qualidade do atendimento à nossa população”, ponderou Dr. Victor Rocha.

Campo Grande tem gestão plena da saúde, sendo a grande responsável por fazer os contratos, enquanto que o financiamento é tripartite. A Audiência pública com prestação de contas da prefeitura foi uma oportunidade para fazermos o apelo pela saúde pública oferecida à nossa gente, por meio da Santa Casa”, destacou o vereador.

Victor Rocha fez uma análise do teto financeiro estimado no convênio desde 2017 até agora. Sendo que em 2017 havia programação mensal de R$ 21,5 milhões, R$ 14 milhões de recurso federal, R$ 2,1 milhões estadual e R$ 5 milhões municipais. Até 2021 era R$ 1 milhão a mais federal, cerca de R$ 15 milhões devido ao Hospital do Trauma e município em torno de R$ 5 milhões. “Nos últimos meses foram feitos 10 termos aditivos, mas o que a Santa Casa precisa é um contrato de 12 meses para poder se organizar financeiramente”, disse.

“Nosso apelo é para que a prefeitura de Campo Grande e que o Governo do Estado se unam em prol da necessidade da população que depende da Santa Casa para ter acesso aos serviços de saúde. A Santa Casa é a esperança de todo paciente politraumatizado, dos que sofreram queimaduras, dos que precisam de cirurgias cardíacas. O hospital atende de 50% a 60% da média e alta complexidade de nosso Estado. É o maior hospital do Estado e uma das maiores Santas Casas do País “, finalizou Dr. Victor Rocha.