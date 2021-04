O comerciante Renato Cavali em um ato de desespero se acorrentou a estrutura que montou para vender espetinhos, a fim de adiar a demolição oficializada pela Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvido Urbano) que deveria ocorrer na quinta-feira (29). Fiscais afirmaram que a construção foi construída de forma irregular em um terreno no cruzamento da Rua General Alberto Carlos Mendonça de Lima, quase esquina com a Rua Nasri Siufi, região da Coophavilla.

Contudo Renato disse que tem esposa e filhas pequenas que morram com ele numa casa onde montou também uma borracharia para trabalhar durante o dia. Segundo ele um vendedor de garapa, suposto proprietário lhe repassou o lote. O comerciante disse antes havia ali apenas a barraquinha de garapa, com uma cobertura feita de canos de PVC. Como pretendia trabalhar a noite vendendo espetinhos comprou os materiais de construção melhorando assim a estrutura no qual foi erguido um cômodo com porta e janelas. Os fiscais da Semadur estiveram no local na quarta-feira (28) e fizeram a notificação, alertando sobre a irregularidade, sob a justificativa de que o terreno trata-se de uma área verde.

A Sematur então retornou na quinta-feira (30) com uma retroescavadeira, acompanhada da Guarda Civil Metropolitana para proceder a demolição. Desesperado Renato se acorrentou a estrutura. Os fiscais informaram que quando fizeram a notificação, a construção não estava pronta e que o comerciante acelerou a obra, na tentativa de forçar uma regularização. Disseram ainda que foi informado com um dia de antecedência, para que o responsável pudesse retirar os materiais de construção que lá estavam.

Renato, contudo, sustenta que não há uma ordem judicial. Mas em contrapartida a Sematur explicou que a ordem judicial só é necessária quando já existe obra concluída e habitada. O que não seria o caso em questão. O desfecho do caso será nesta sexta-feira (30).