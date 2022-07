Manifestantes bloqueiam fronteira entre Brasil e Bolívia em MS. O acesso ao país vizinho está fechado para veículos e surpreendeu muitos moradores da região. Os protestos são contra o atual governo boliviano. Os manifestantes são contrários à decisão do governo boliviano de adiar a realização do Censo Demográfico para 2024 e prometem impedir a passagem de veículos no local, por pelo menos 24h. Eles exigem que o Governo realize o Censo, estudo estatístico para atualizar informações, como o número de habitantes. Alegam que os dados são importantes para que os repasses financeiros sejam repassados aos municípios. Manifestantes aguardam reunião com o governo para discutir o assunto. Se não houver acordo o protesto poderá durar mais tempo.