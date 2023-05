Em quatro rodadas do Brasileirão, Corinthians terá quatro técnicos diferentes

Nesta segunda-feira (1), o Corinthians confirmou a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo até o final de 2023. Além da divulgação do acerto, o clube também informou que o experiente treinador estará à frente da equipe em seu próximo compromisso, contra o Independiente Del Valle, nesta terça-feira (2), pela Libertadores.

Desta forma, o Corinthians chegará ao número de quatro treinadores diferentes em cinco partidas, por Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Só pelo Brasileirão, no duelo contra o Fortaleza na próxima segunda-feira (8), em Itaquera, a marca será de um técnico para cada rodada.

Fernando Lázaro comandou o time na estreia do Brasileirão, com vitória contra o Cruzeiro na Neo Química Arena.

Ainda no dia 19 de abril, o Corinthians foi derrotado pelo Argentinos Juniors na Libertadores com Fernando Lázaro no banco de reservas. Logo após o duelo, com a derrota alvinegra por 1 a 0, o profissional deixou o cargo de treinador principal e se tornou auxiliar.

Primeiro dia do Luxa no CT! 🏴🏳️ 📸 Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/UqGpydDGJ7 — Corinthians (@Corinthians) May 1, 2023

Os dois compromissos seguintes, contra Goiás e Remo, por Brasileirão e Copa do Brasil, foram sob o comando de Cuca. O treinador, porém, ficou pouco mais de uma semana no cargo e pediu demissão por pressão da torcida a respeito de sua condenação em caso de estupro, em 1987, na Suíça.

Por fim, no último jogo, contra o Palmeiras, o Timão foi comandado interinamente por Danilo, técnico da categoria Sub-20. O clube chegou a cogitar a manutenção do treinador para encarar o Independiente Del Valle, mas encontrou impeditivos pela falta da Licença PRO do treinador.

Os técnicos nos últimos cinco jogos do Corinthians

19/04/2023 – Corinthians 0x1 Argentinos Juniors | Fernando Lázaro

23/04/2023 – Goiás 3×1 Corinthians | Cuca

26/04/2023 – Corinthians 2×0 Remo | Cuca

29/04/2023 – Palmeiras 2×1 Corinthians | Danilo

02/05/2023 – Corinthians x Independiente Del Valle | Vanderlei Luxemburgo