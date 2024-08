Em Recife, presídio tem suíte, freezers e até banheira para presos

Presídio em Recife tem suíte, freezers e até banheira para presos. A descoberta se deu durante uma fiscalização dos Ministérios da Justiça e doa Direitos Humanos e com Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). As fotos revelam celas reformadas, com cerâmicas nas paredes, prateleiras com espelho, produtos de estética e até gel para o cabelo dos detentos.

Diante das irregularidades encontradas, o Ministério da Justiça vai oficiar o Ministério Público de Pernambuco para apuração do caso e eventuais responsabilidades. As autoridades estão investigado todos esses itens que encontraram no complexo e de que maneira as reformas nas celas foram realizadas.