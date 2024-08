Em reunião com centenas, Marçal reafirma compromisso por Dourados e deputado Rodolfo Nogueira destaca apoio.

O momento é de debater propostas para Dourados e neste contexto, centenas participaram da reunião, no Clube de Amigos, localizado na região do Parque das Nações, com Marçal Filho (PSDB), que colocou seu nome para a prefeitura de Dourados e tem como vice Gianni Nogueira. O ato contou com a participação do deputado federal Rodolfo Nogueira, que fez questão de referendar o apoio à chapa “Experiência Faz a Mudança Certa”.

Vários eixos que precisam de melhorias no município como saúde, educação e infraestrutura foram debatidos. O radialista e empresário, que já foi deputado federal e vereador por Dourados, enfatizou que o seu grande propósito é levar mais qualidade de vida para a população, por meio de muito trabalho e uma equipe alinhada.

“Eu não posso ficar de braços cruzados sabendo que eu posso fazer a diferença, sabendo que a mudança está aqui juntamente com uma equipe boa, uma equipe competente, com gente que gosta de gente! A população tem direito a saúde, direito a educação, não podemos admitir que a segunda maior cidade do Estado tenha crianças fora da sala de aula, fora dos Centros de Educação Municipal Infantil pois não tem vagas, temos que mudar essa história”, enfatizou.

O deputado federal Rodolfo Nogueira criticou o atual momento da administração de Dourados e fez questão de demonstrar o anseio de tornar a maior cidade do interior do Estado um lugar melhor para se viver, com mais acesso à saúde principalmente para todos, destacando que por meio de políticas ‘integradas’, os investimentos ficam mais acessíveis. Ele ainda destacou o compromisso de apoiar a futura gestão de Marçal Filho.

“Dourados representa o caos político, a prefeitura não consegue fazer uma gestão responsável pensando na população. Nós não temos um projeto, uma obra, não temos nada dessa gestão, quatro anos sem apresentar nada e nós estamos aqui com uma proposta para mudar Dourados e, com certeza o Marçal Filho está aqui representando essa mudança e está credenciado para fazer uma nova gestão. Nós vamos reconstruir essa cidade. Ele encarou essa empreitada por pensar no povo de Dourados e nós vamos mudar essa cidade e digo aqui na presença de centenas de testemunhas, pode contar com o deputado federal Rodolfo Nogueira em Brasília, junto com a bancada federal, para trazer emendas para nossa cidade, para educação, para reformar os parques dessa cidade, que estão sem estrutura, os postos de saúde, sem médicos e vamos investir na saúde e bem-estar da população, então conte com as emendas do deputado Rodolfo Nogueira aqui na sua gestão, conte com nosso compromisso”, enfatizou.



Crédito: Assessoria