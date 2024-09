Em reunião com mulheres cristãs, Adriane Lopes apresenta propostas e mostra resultados concretos em dois anos de gestão

Candidata à reeleição pela coligação “Sem Medo de Fazer o Certo”, a prefeita Adriane Lopes (PP) participou na noite desta segunda-feira (9), de um encontro com mulheres cristãs em Campo Grande. Adriane apresentou as ações e conquistas dos seus dois anos de gestão frente à prefeitura da capital e os projetos voltados ao público feminino para o próximo mandato.

Durante a administração Adriane Lopes, a prefeitura realizou entregas importantes para a população de Campo Grande, que impactam diretamente na vida de muitas mulheres.

“A nossa missão é árdua, mas em dois anos, a cada 72 horas nós construímos uma sala de aula para Campo Grande. São 150 salas construídas, tudo isso para as mulheres terem um local digno e seguro para as mulheres deixarem seus filhos para poderem irem ao trabalho”, destacou a prefeita.

Adriane lembrou o público presente de durante a sua gestão, foram 205 escolas reformadas em apenas um ano, com outras 43 unidades de saúde reformadas para atender a população campo-grandense com qualidade e eficiência.

“Fizemos todo esse trabalho como forma de ajudar as mulheres no seu dia a dia, com obras que facilitam o acesso a serviços públicos com qualidade. Com todo esse investimento, nós também matriculamos 6,6 mil novos alunos na rede municipal de ensino”, disse.

A prefeita Adriane Lopes destacou que Campo Grande possui problemas antigos que precisam ser resolvidos com brevidade, atendendo anseios de toda a população, principalmente das mulheres que hoje estão ocupando cada vez mais um espaço de destaque em todos os segmentos da sociedade.

“Estamos propondo soluções novas para problemas antigos da cidade. Para isso, temos que ter planejamento e ação para resolver todos os desafios propostos. Não é fácil, mas não é impossível e temos coragem suficiente para seguir em frente realizando as obras e programas necessários e que impactam diretamente a vida das pessoas”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

A pastora Márcia Iara lembrou a receptividade que a prefeita Adriane Lopes teve com as demandas apresentadas referentes à sua comunidade localizada na região do Imbirussú. “A prefeita recebeu com uma atenção especial as nossas demandas, e quando nós precisamos do apoio da prefeitura, tivemos na pessoa da prefeita Adriane Lopes uma parceira para todos os momentos”, disse.

Adriane reforçou ainda que cada ação desenvolvida pela prefeitura nesses últimos dois anos, gerou um impacto direto na vida das pessoas, especialmente entre as mulheres que vivem em Campo Grande. “Quando foram construídas 150 salas de aula, nós impactamos a vida dos alunos e das mães, quando a gente constrói um Pronto Atendimento Infantil, nós estamos resolvendo um problema de mais de 20 anos e que rapidamente traz resultados positivos, até porque quem tem uma criança doente no colo, com febre, tem o coração agoniado, desesperado para resolver essa situação”, reforçou a prefeita.

Ainda nesse sentido, a prefeita destacou que vai seguir trabalhando junto com a sua equipe para resolver problemas antigos existentes em Campo Grande. “Campo Grande não está no caos, vamos acabar com todas as obras inacabadas, chega de abandono, chega de dinheiro público gasto de forma errada, eu vou zerar a lista de espera de mães precisando de uma vaga na escola, eu vou colocar um ponto final nessa história”, afirmou a Adriane Lopes.

É trabalhando de forma séria e priorizando áreas importantes como saúde, educação e infraestrutura que a prefeita Adriane Lopes vai seguir administrando a Capital sul-mato-grossense, estruturando a cidade para o futuro e melhorando a vida das pessoas. “Eu sei como fazer, eu não prometi e eu já fiz”, finalizou Adriane Lopes.