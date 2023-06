Em reunião do Conselho Municipal de Saúde, Dr. Victor Rocha defende a manutenção dos plantões pediátricos

O vereador Dr. Victor Rocha participou da 429ª Sessão Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande realizada na quarta-feira (28), em pauta o fechamento do serviço de pediatria nos Centros Regionais de Saúde do Tiradentes e do Nova Bahia e a redução nas escalas de plantões nas unidades de saúde de Campo Grande.

Dr. Victor Rocha esclareceu que o Conselho Municipal de Saúde é um órgão deliberativo na formulação e execução da política municipal de saúde. Inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção e controle social. “Se um corte de serviço ou de plantões será realizado, esse Conselho deve ser consultado. Por isso, fiz questão de vir aqui na reunião plenária para apresentar as demandas de nossa gente que será a maior prejudicada”

O presidente da Comissão de Saúde, Dr. Victor Rocha questionou a secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Saúde, Rosana Leite sobre o fechamento do serviço de pediatria nos Centros Regionais de Saúde do Tiradentes e do Nova Bahia e a redução nas escalas de plantões nas unidades de saúde de Campo Grande. “Eu quero sair dessa reunião com a garantia de que não haverá o fechamento dos serviços de pediatria e as escalas de plantões, pois quem ficará prejudicada é a população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS) para terem assistência médica”.

Rosana Leite disse que nada será efetivado pela Sesau, antes de ser apresentado para o Conselho Municipal de Saúde. “Em relação a escala médica não vai ter alteração, mesmo com as readequações. A partir do dia 1º de julho não haverá nada. Depois quando a gente apresentar para o conselho, vai ser só a alteração de horário de quantitativo não”, respondeu sobre as escalas médicas e dos plantões.

Ficou combinada a participação do vereador Dr. Victor Rocha na reunião do Conselho Municipal de Saúde junto com a Sesau na quinta-feira 06/07 a partir das 13h30.

“O que queremos é colaborar com a construção de uma Saúde Pública de Qualidade e com Resultado. Nós entendemos, como preconiza o SUS, que o atendimento deve ser descentralizado, por isso o atendimento pediátrico deve ser mantido nas unidades de saúde, bem como as escalas de plantões, pois muitas pessoas deixam para buscar atendimento médico no período noturno, para não afetar suas jornadas de trabalho”, defendeu o vereador Dr. Victor Rocha.