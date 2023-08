Em reunião, governador discute futuras relações comerciais e intercâmbio com cônsul da França

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta sexta-feira (18) com o cônsul da França, Yves Tessier d’Orfeuil. No encontro eles discutiram futuras relações econômicas e culturais entre o País e Mato Grosso do Sul, que tem em comum a grande força do agronegócio. O objetivo é estreitar os laços para eventuais relações comerciais.

A reunião ocorreu no Receptivo do Governo, que fica no Parque do Prosa. “Nossa primeira visita aqui no Mato Grosso do Sul para intensificar a relação entre a França e Mato Grosso do Sul. Falamos sobre os futuros laços econômicos, comerciais e culturais, com muitas possibilidades em potencial. Temos empresas francesas atuando aqui”, afirmou o cônsul.

Ele destacou sobre a importância do agronegócio para ambos. “Aqui no Mato Grosso do Sul o agronegócio é muito importante, assim como na França que é um país europeu que é muito forte neste setor, poderemos ter intercâmbios e interesses comuns, nestes assuntos com interesses tanto ao Estado, como para nós”, completou.

O cônsul tem residência em São Paulo e é responsável por promover as boas relações da França com Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, assim como atender a comunidade francesa nestes cinco estados.

O governador Eduardo Riedel defende uma boa relação do Estado com os países europeus, como a França, para ampliar os laços comerciais. Um dos pilares da sua gestão é construir um bom ambiente de negócios, para receber novos investimentos privados e assim garantir mais empregos e renda à população.

Além do governador, participaram da reunião os secretários Jaime Verruck (Semadesc), Hélio Peluffo (Seilog), Eliane Detoni (Escritório de Parcerias Estratégicas) e o secretário-adjunto da Sefaz, Luiz Renato.

Leonardo Rocha e Natália Yahn

Fotos: Saul Schramm