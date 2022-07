A ex-vereadora de Campo Grande e pré-candidata a Deputada Federal, Enfermeira Cida Amaral (Republicanos), participou de uma reunião com membros do Coren-MS (Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul), na última quinta-feira (21), oportunidade em que reafirmou seu apoio à categoria.

Defensora ferrenha dos direitos dos profissionais da Enfermagem, Cida debateu com os gestores da entidade os anseios e perspectivas da categoria. “Tivemos uma conversa muito proveitosa sobre as melhorias que ainda podemos angariar para toda a nossa classe”, destacou.

Enfermeira há mais de 30 anos, Cida Amaral é personagem icônica na busca incessante pela valorização profissional de auxiliares, técnicos, enfermeiros e toda a equipe de saúde, trabalho que pretende levar à Brasília caso seja eleita para assumir uma cadeira no Congresso Nacional.

“Sempre lutei pela Enfermagem, como cidadã, como legisladora e, agora, pretendo alçar voos ainda mais altos, em busca de mais conquistas para os meus colegas. A batalha não acabou, precisamos ir em busca dos direitos que assegurem salários dignos e boas condições de trabalho”, enfatizou.