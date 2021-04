Com apresentação efetuada pelo coronel da Polícia Militar, André Macedo, comandante do policiamento metropolitano, o Programa Obtenção de Capacidade Operacional Plena (OCOP) visa aperfeiçoar a segurança pública em Campo Grande, focando na retomada do planejamento operacional. O vereador Clodoilson Pires (Podemos) acompanhou a apresentação do projeto nesta segunda-feira (19), na Câmara Municipal.

“Esse programa será muito bom para nossa Capital. Eu tenho visto, nas redes sociais e em casos que chegam diretamente para nós, denúncias constantes em relação à segurança pública. O OCOP apresentado pelo coronel vem em um momento muito bom e será de extrema importância para a nossa cidade”, pontuou Pires. O OCOP prevê, dentre outros pontos: intervenção qualificada, focando na prevenção; capacitação continuada do efetivo da PM; centro de comando e controle, realizando a gestão das viaturas nas ruas e comunidade participativa, aproximando mais a segurança pública da população.

Segundo o coronel, a ideia é começar o projeto pela Capital e depois expandi-lo para as demais cidades de MS. “O objetivo da visita foi estreitar a relação de trabalho entre os vereadores que representam a população. A Câmara é a casa do povo. Acho que é o local mais adequado para fazermos a prestação do nosso trabalho, do nosso serviço e também buscar o apoio necessário para que a gente consiga colocar em prática esse programa. Tenho a absoluta certeza que ele será um divisor de águas na segurança pública do nosso município”, disse.

Ainda conforme o coronel Macedo, para realizar o programa é necessário o apoio dos vereadores para que dos 402 soldados da Polícia Militar, que irão se formar nos próximos dias, ao menos 270 fiquem em Campo Grande. A Polícia Militar Metropolitana é responsável por sete regiões urbanas de Campo Grande e alguns municípios como: Sidrolândia, Terenos, Jaraguari, Bandeirantes, Corguinho, Rochedo e Ribas do Rio Pardo.