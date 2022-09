Em campanha para a Câmara dos Deputados, Michela Dutra tem levado as propostas de seu plano de trabalho às lideranças e apoiadores, enfatizando as entregas que pretende fazer a Mato Grosso do Sul.

Além das emendas parlamentares, a assistente social destaca os atributos parlamentares que garantirá aos municípios e ao Estado, a representação efetiva, em benefício da população. A candidata também tem abordado a importância de ouvir os anseios dos sul-mato-grossenses.

“Ser deputada federal não é uma tarefa individual, ela é construída a muitas mãos, ouvindo as pessoas, seus anseios e necessidades, afinal, todos podem contribuir”, destaca a candidata.

Nesta quarta-feira (14), Michela dialogou com eleitores do bairro Aero Rancho. A reunião também foi acompanhada pelo candidato a deputado estadual Rinaldo Modesto.