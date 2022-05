O vereador Dr. Victor Rocha (PP) se reuniu por dois dias com a diretoria da Santa Casa, para ouvir as demandas do maior hospital de Mato Grosso do Sul e se comprometeu em ajudar a instituição para melhor atender a população Sul-mato-grossense.

A diretoria pediu ajuda para aprovar a contratualização com a prefeitura de Campo Grande. A Santa Casa é atualmente responsável por quase 50% da produção do SUS em média e alta complexidade da Capital. “Quando estive na secretaria de Saúde fiz um estudo sobre a relação financeira da unidade e na época, entre 2008 e 2016, vi que havia um déficit mensal, devido ao aumento do atendimento da demanda do SUS”, explicou o vereador.

Na reunião desta sexta-feira (27), o vereador pediu que a equipe técnica faça um estudo sobre a ampliação de recursos federais recebidos nos últimos 10 anos e compare com a demanda atendida no mesmo período. “A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, mas hoje a Santa Casa precisa de um aporte tripartite, sendo federal, estadual e municipal, para que haja uma redução do déficit mensal”, explicou o vereador.

Participaram da reunião, o presidente da Santa Casa, Heitor Rodrigues Freire, a vice-presidente, Alir Terra Lima, o diretor de Estratégia e Negócios, João Carlos Marchezan, assessor da Diretoria de Estratégia e Negócios, Lamartine dos Santos Rosa e o assessor jurídico Carmelino Rezende.