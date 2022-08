Em pré-campanha a deputado estadual pelo União Brasil, o advogado Rhiad Abdulahad visitou, nesta quinta-feira (11/08), a cidade de Rio Verde de Mato Grosso (MS), onde conheceu as linhas de produção da Ceramitelha Indústria e Comércio e da Chapéus Karandá, conversando com os trabalhadores das duas indústrias. Ainda no município, ele visitou o comércio local para verificar as demandas do setor e reuniu-se com os moradores de alguns bairros para apresentar suas propostas, caso consiga uma vaga na Assembleia Legislativa.

Com a companhia do vereador Joanes Pimentel Vieira (União), Rhiad teve como primeiro compromisso em Rio Verde uma reunião com os operários da Ceramitelha, onde ouviu as reivindicações dos trabalhadores e falou um pouco sobre sua pré-candidatura a deputado estadual. “Expliquei para eles o que um cargo público pode fazer pela vida das pessoas. Também ouvi deles as dificuldades do município e o que precisa ser melhorado. Estive em todas as regiões do Estado e, em cada uma delas, tirei uma lição, podendo verificar que algumas precisam de investimento em turismo, outras em segurança pública, enquanto outras querem melhorias no escoamento da produção agropecuária”, detalhou.

Já na Chapéus Karandá o pré-candidato foi recebido pelo proprietário, o empresário Mariano Alcaras Filho, mais conhecido como Dudu, e também falou com os funcionários da fábrica, onde tem muitos jovens trabalhando. “Por muito tempo, os jovens ficaram um pouco distantes da política e, nas eleições deste ano, acredito que chegou a hora de uma reaproximação. Na minha opinião, sem a participação dos jovens, não estaremos fazendo política”, disse, completando que uma das suas bandeiras é a redução da alíquota do ICMS para os itens da cesta básica, contribuindo para atrair mais empresas e, assim, gerar mais emprego e renda.

Rhiad ainda visitou o Bairro Coronel Manoel Mariano, onde foi recebido pelas lideranças locais, e, em seguida, percorreu as lojas do comércio localizadas no centro da cidade, conversando com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Rio Verde, Douglas Rodrigues. No período da noite, ele participou de uma reunião política com os moradores da cidade, quando informou que entre as suas propostas estão a implantação de mais escolas públicas em período integral, fomento dos esportes, reduzir a fila das cirurgias eletivas e a implantação de mais polos regionais de saúde para desafogar os atendimentos.