Em Roma; Papa Francisco recebe alta do Hospital Gemelli

Após 10 dias internado, o Papa Francisco recebeu alta na manhã desta sexta-feira (16), do Hospital Gemelli, em Roma. “Eu ainda estou vivo” e “Eu sofro pelos migrantes”. Essas foram as primeiras palavras ditas pelo Papa Francisco após receber alta do hospitalar. O Santo Padre irá rezar no domingo (18) o Angelus. Ao sair, em sua cadeira de rodas, ele foi recebido por uma pequena multidão que o aplaudiu e o cumprimentou calorosamente. O Santo Padre estava sereno e sorridente.