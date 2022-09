Nos últimos sete anos, a população de cães e gatos aumentou cerca de 40% em Campo Grande, saindo de 206,6 mil em 2015 para os atuais 287,7 mil animais, de acordo com o mais recente Censo Canino e Felino realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

O levantamento foi realizado nas sete regiões urbanas e distritos do Município, entre os meses de Junho de 2021 a Março de 2020. O trabalho envolveu cerca de 90 servidores do órgãos que fizeram coleta de informações casa a casa.

A médica veterinária do CCZ, Cláudia Macedo, explica que o levantamento da população canina e felina de Campo Grande é um importante parâmetro para nortear as políticas públicas para prevenção e controle de zoonoses para os próximos anos.

“Esta ferramenta nos permite aprimorar as ações já existentes e implementar novas estratégias para que a saúde pública municipal ofereça à população um serviço de excelência. Com o crescimento do número de animais é possível ampliar o número de cães e gatos assistidos pelas campanhas de vacinação antirrábica e vagas de castração oferecidas, objetivando sempre a vigilância de zoonoses e promoção da saúde única”, comentou.

Conforme o Censo, entre a população canina (224.563), 104.865 são machos e 119.698 são fêmeas. O levantamento detalha ainda que 211.814 cães possuem mais de seis meses, o que representa 90% dos animais. Foram identificados 12.749 cães menores de seis meses e 3.330 recém nascidos (ninhada).

Em relação a população de felinos (63.205), 41.376 são machos e 46.963 são fêmeas. Deste total, 19.004 são castrados. Há 59.081 gatos com mais de seis e 4.124 menores de seis meses. Foram identificados 2.661 felinos recém nascidos (ninhada).

O levantamento estratifica ainda a disposição geográfica populacional dos animais por região. A Região Urbana do Anhanduizinho concentra o maior número de animais. São 65.570 cães e 18.248 gatos. O menor número de animais está na Região do Centro. Foram identificados 9.010 cães e 2.856 gatos.

O último Censo foi realizado no município de Campo Grande em 2015. À época, a população era de 162.659 mil cães e 43.961 gatos. O Censo completo e o comparativo pode ser acessado clicando aqui.

Controle populacional



O CCZ realiza o Manejo Populacional de felinos e de cães através das políticas e ações de castração. O Município passou adotar o agendamento online de castração de felinos com a disponibilização de 600 vagas por mês e implementou o Castramóvel que realiza ações em áreas de vulnerabilidade social, realizando procedimentos de castração e educação em saúde à população difundindo os conceitos de Guarda Responsável dos animais. De janeiro de 2017 a dezembro de 2021 foram mais de 33 mil animais, entre cães e gatos, castrados pelo órgão.