Em uma semana, a candidata à reeleição e deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), esteve em 14 municípios, nas regiões Sudoeste, Pantanal, Conesul e Grande Dourados. Em um ritmo acelerado, mas de muita emoção e contato com a população, a deputada tem conversado com as pessoas sobre seu trabalho como a única representante feminina na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. “Tem sido maravilhoso esse contato com pessoas de todas as idades. Crianças, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres, têm manifestado apoio à nossa candidatura”, falou ela.

Há uma semana na estrada, Mara Caseiro esteve em Nioaque e de lá, ela passou por Dourados, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Bonito, Bodoquena, Caracol, Bela Vista, Miranda, Corumbá, Ladário, Naviraí, Aquidauana e Anastácio. “A jornada é intensa, muitas vezes cansativa, mas sabemos que podemos fazer muito mais por Mato Grosso do Sul” afirmou a deputada.

Segundo ela, as visitas aos municípios são frequentes em todo o período do seu mandato, mas como a campanha eleitoral é curta, as viagens têm sido mais intensas. “Meu trabalho é no chão! Gosto de ter contato com as pessoas, de conversar com elas, de saber suas necessidades e sonhos. Já estive nos 79 municípios do Estado e, agora, tenho feito de tudo para visitar todos eles nesse breve período de campanha”.

Faltando poucos dias para a eleição, Mara Caseiro afirma que a energia é renovada com o carinho das pessoas. “Graças a Deus aonde temos ido, temos recebido muito carinho, muito apoio. As crianças têm abraçado nossa campanha, assim como os jovens e idosos. Com certeza, o carinho, o apoio, nos dá mais ânimo e forças para pedirmos o apoio que precisamos para estarmos trabalhando por todos de Mato Grosso de Sul”, afirmou.