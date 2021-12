Nos últimos sete dias, três jovens foram assassinados em Campo Grande. Dois foram alvos de disparos de arma de fogo e o terceiro foi executado com mais de dez facadas. Kennedy Gabriel Araújo Andrade, 21 anos, foi morto a tiros no dia 2 de dezembro, na Rua Alfredo Gaspar, no Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

Ele estava acompanhado de uma menina e teria ido ao mercado, comprar um refrigerante para jantar. Um homem, em uma motocicleta vermelha, se aproximou do veículo e atirou no jovem, que descia do carro. Gabriel correu para o interior da casa, gritando por socorro, e morreu nos braços do tio.

Morto por homens encapuzados

Douglas William Santos de Almeida, 24 anos, foi assassinado a tiros no dia 5 de dezembro, na Rua Marilda Avelina Rezende Perez com a Rosa Ferreira Pedro, no residencial Celina Jallad, no bairro Caiobá, em Campo Grande. Testemunhas disseram que os atiradores chegaram perguntando quem era Douglas. Eles estavam um veículo Fiat Pálio, de cor cinza, encapuzados. “Todos estavam encapuzados dentro do carro. Além dos ocupantes da frente, tinha mais umas quatro pessoas atrás e todos encapuzados. Dois homens atiraram nele. Ficamos muito assustados com o barulho dos disparos”, disse uma testemunha.

O rapaz era conhecido na região como ‘Doguinha’ e estava acompanhado de outras duas pessoas. Um rapaz de 24 anos e uma adolescente foram atingidos pelos disparos.

Morto a facadas

Eduardo Pereira de Souza, 19 anos, foi assassinado na tarde de ontem (8), a facadas, no bairro Tijuca, em Campo Grande. Apesar de ser bandido, o motivo da morte ainda é desconhecido.

O que se sabe até o momento é que Eduardo morava em uma casa alugada pelo avô dele. A vítima já teria recebido ameaças graves de outros suspeitos, que também não foram identificados.