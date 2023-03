Na noite da última terça-feira (28) o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) fez uso da tribuna na Câmara dos Deputados pela primeira vez, e em seu primeiro discurso, combateu falas do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) sobre as invasões de terras que vem acontecendo no Brasil.

“Quero aqui trazer meu repúdio a fala de um deputado federal de São Paulo que acusou os proprietários e produtores rurais do meu estado, o Mato Grosso do Sul, vou ser mais direto ainda, ele se referiu aos produtores da cidade de Mundo Novo e Japorã de criminosos, milicianos, jagunços. Esses proprietários são homens dignos, são homens trabalhadores, são os verdadeiros trabalhadores rurais, que levantam de madrugada, que sustentam a mesa do brasileiro e a mesa do mundo inteiro”, declarou Rodolfo.

O parlamentar lembrou também que dos cinco pratos de comida que são servidos no mundo, um deles é destinado pelo agronegócio brasileiro.

“Nesse feriado de carnaval fomos marcados por episódio muito triste. Movimento denominado Frente Nacional da Luta Campo e Cidade (FNL) invadiu nove fazendas e batizaram esses movimentos criminosos como ‘carnaval vermelho’. Quero expressar meu total repúdio a esses atos covardes e criminosos de invasão. São fazendas produtivas garantidas na constituição, pela lei do direito de propriedade”, reforçou Rodolfo.

O deputado pediu também que seja respeitada a segurança jurídica no campo. “Esses criminosos precisam ser severamente punidos. Quero defender o artigo que está na Constituição Federal que garante o direito a defesa da propriedade privada. Essa lei não é cartilha de MST. É cláusula pétria do estado democrático de direito”, finalizou. Sem dar tréguas, Movimento dos Sem Terra (MST) invadiram mais três fazendas produtivas, dessa vez as vítimas foram do Estado da Bahia.

Movimento dos Sem-Terra ocupou áreas da Suzano, empresa produtora de celulose. Militantes destruíram áreas plantadas.