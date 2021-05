Ao notar o comportamento diferente do filho de 7 anos, uma mãe passou a observar as atitudes da criança que tinha muitos pesadelos à noite, gemia enquanto dormia e ainda tinha pensamentos de morte. Foi, então, que a mulher descobriu que o ex-marido estuprava o filho do casal.

O homem de 52 anos foi preso em flagrante depois da descoberta do crime no último domingo (9), em uma cidade na região centro-oeste do Estado quando. O pai tem a guarda do filho e a mãe teria buscado a criança para passar o fim de semana com ele, sendo que ao dormir percebeu que o menino gemia muito.

Ela também notou que o filho só deitava de bruços e tinha muitos pesadelos. Segundo as informações do site Sidrolândia News, ele analisou as partes íntimas do filho e notou que estava com lesões. O Conselho Tutelar foi acionado.

A polícia foi até a casa do homem e o prendeu em flagrante. Ele já tinha passagens pelo mesmo crime em 2015 e 2016 após abusar de uma sobrinha que sempre dormia em sua casa.