Em Sidrolândia, Polícia Militar efetua prisão de mulher foragida da justiça por tráfico de drogas

Sidrolândia (MS) – Equipe de Força Tática da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, na sexta-feira (02), realizou a prisão de uma mulher foragida da justiça com sentença de tráfico de drogas.

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo pela região central do município, a guarnição efetuou abordagem a um casal, pois o homem, ao perceber a presença policial, demonstrou extrema inquietação. Nada de ilícito foi encontrado, porém ao checarem os indivíduos via Sistema Integrado de Gestão Operacional, os policiais constataram uma mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico de drogas, em desfavor da mulher. Apesar do homem possuir diversas passagens pelo mesmo delito, ele não tinha pendências judiciais, sendo liberado no local.

Diante dos fatos, ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia para as providências cabíveis.