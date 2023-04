Em Sidrolândia, Polícia Militar realiza prisão em flagrante de homem por porte de arma de fogo

Sidrolândia (MS) – Equipe de Rádio Patrulha da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar com apoio da equipe de reforço Hórus, na madrugada de sábado (22), realizaram prisão em flagrante de homem por porte ilegal de arma e conduziram dois homens por portar drogas para consumo.

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo pela área central do município, a guarnição visualizou um veículo trafegando de maneira suspeita na avenida Dorvalino dos Santos, motivando uma abordagem policial. Feito busca pessoal nos abordados, os policias não encontram nenhum ilícito. Contudo, durante a vistoria no interior do automóvel, acharam uma pistola marca CANIK TP9 calibre 9mm com carregador municiado com 16 munições intactas e e 2,2 gramas de cocaína.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão aos três indivíduos, que foram encaminhados juntamente com a arma de fogo e as drogas à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, onde o homem que assumiu ser proprietário da pistola foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.